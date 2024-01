Die Spice Girls kommen zu Mel Bs glamouröser Märchenhochzeit

Die Hochzeit von Melanie Brown – Mel B (48) – steht an. Das Spice Girls-Mitglied ist seit 2022 mit Haarstylist Rory McPhee verlobt. Das glückliche Paar darf aufgrund von Mels Mitgliedsstatus im MBE in der St. Paul's Kathedrale in London heiraten. Eine Märchenhochzeit, wie bei König Charles (75) und Prinzessin Diana (✝36). Zusätzlich kündigte sich hoher Besuch an! Die Sängerin bestätigte schon im Voraus: Die Spice Girls sind bei ihrer Hochzeit dabei!

Bei einem Interview mit US Weekly erzählte Mel B, dass die Bandmitglieder Victoria Beckham (49), Emma Bunton (47), Melanie C (50) und Geri Halliwell (51) zu ihrer Hochzeit kommen werden. "Natürlich kommen sie. Die Mädels sind meine Freundinnen!", erzählt die AGT-Jurorin begeistert. Obwohl die "Wannabe"-Interpretin noch gar nicht weiß, wann und wie sie ihren großen Tag feiern wird, verkündet sie glücklich: "Ich glaube, ich werde mehrere Kleider tragen, weil, warum eigentlich nicht?" Die Sängerin gab zudem einige Hinweise darauf, dass ihre Spice-Girl-Kollegin und Modedesignerin Victoria eins ihrer Kleider designen wird.

Mel B an ihrem Hochzeitstag zu unterstützen, ist nicht das einzige, was die Girlband in 2024 plant. Obwohl die Spice Girls seit dem Jahr 2000 mit "Forever" ihre letzte Musik publizierten, veröffentlichte die Band zum 25. Jubiläum von "Spiceworld" das Album "Spiceworld25" mit unveröffentlichten Remixen und Live-Versionen. Auch dieses Jahr ist wohl ein Comeback mit allen fünf in Aussicht. Die zukünftige Braut plaudert aufgeregt aus: "Wir werden bald eine Ankündigung machen. Unsere Fans werden sicher sehr glücklich darüber sein."

Getty Images Mel B. im Mai 2022 in London

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

Getty Images Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie B im Jahr 2007

