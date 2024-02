"Innere Blutung": Kathi Wagener verrät Geburtsverletzungen!

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Katharina Wagener (28) und ihr Partner Kevin Yanik hatten sich bei Are You The One? kennen und lieben gelernt und gehen seit der Show gemeinsam durchs Leben. 2021 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Vor wenigen Tagen durften sie und ihr Liebster ihren zweiten Sohn auf der Welt begrüßen. Nun verrät Kathi, ob sie Geburtsverletzungen hatte!

Bei einem Q&A auf Instagram stellt sich die TV-Bekanntheit den neugierigen Fragen ihrer Fans. Dabei möchte einer von ihr wissen, ob sie bei der Geburt viele Wunden davongetragen hat. "Ich hatte dieses Mal keine Geburtsverletzungen, nur eine stärkere innere Blutung. Ich hatte die ersten Tage nach der Geburt Kreislaufprobleme, aber alles hat sich wieder eingependelt", kann die Beauty ihre Fans beruhigen. Dennoch gehe es ihr mental nicht so gut, da sie das Gefühl habe, ihren beiden Kindern derzeit nicht gerecht werden zu können.

Trotz ihrer Ängste meistert ihr großer Spross Leo die ungewohnte Situation jedoch sehr gut, wie sie ebenfalls in der Fragerunde erklärt: "Morgens steht er auf und sagt: 'Ich bin großer Bruder!', streichelt Mariano sanft und fragt nach ihm, wenn er ihn nicht direkt sieht und möchte bei allem dabei sein und helfen."

TikTok / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im Februar 2024

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn, Februar 2022

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

