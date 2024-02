Jason und Kylie Kelces kleine Tochter Bennett ist schon eins

Jason (36) und Kylie Kelce feiern ihre Jüngste! Seit 2015 gehen der NFL-Star und seine Liebste bereits gemeinsam durchs Leben. Drei Jahre später gaben sich der Center der Philadelphia Eagles und seine Auserwählte das Jawort. 2019 kam ihre Tochter Wyatt zur Welt. Ihre Geschwister Elliotte und Bennett krönten das Familienglück. Das Nesthäkchen der Kelces erblickte erst im vergangenen Februar das Licht der Welt. Nun feierte sie bereits ihren ersten Geburtstag!

Via Instagram teilte Kylie einen niedlichen Schnappschuss anlässlich des Geburtstages ihres jüngsten Sprösslings und schwärmte von Bennett: "Bennie ist am Freitag ein Jahr alt geworden. Sie ist eine zufriedene, neugierige Kletterin, die jetzt alles mitmacht, was ihre älteren Schwestern machen." Offenbar ist der Mini-Kelce ein kleiner Frechdachs, der seine Eltern ordentlich auf Trab hält. "Wünscht uns Glück... sie wird jeden Tag schneller", scherzt ihre Mama abschließend.

Offenbar sind alle drei Kids von Jason und Kylie kleine Scherzkekse. Nachdem ihr Papa sich bei einer Partie seines Bruders Travis (34) oben ohne auf der Tribüne präsentiert hatte, berichtete Kylie, wie trocken Töchterchen Elliotte reagierte. "Dads Boobs sind zu sehen", stellte die Zweijährige fest.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

