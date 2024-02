Wow! Cruz Beckham plant Release seines ersten Musikalbums

Fans der Beckham-Familie sollten jetzt aufpassen! Von klein auf ist Cruz Beckham (19) ein begeisterter Musiker. Vor zwei Jahren unterschrieb der Sohn von Victoria (49) und David Beckham (48) schließlich bei einer großen Managementfirma, die bereits Sänger wie Ellie Goulding (37) und Lana Del Rey (38) unter Vertrag hatte. Eigene Musik veröffentlichte der Beckham-Spross bislang aber noch nicht. Doch nun scheint das Warten ein Ende zu haben: Der Launch von Cruz' erstem Musikalbum soll bereits in Planung sein!

Das verrät jetzt ein Insider gegenüber The Sun: "Der Plan ist, das Album noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, damit die Leute hören können, woran er seit Jahren hart gearbeitet hat." Trotz seiner berühmten Eltern soll es Cruz wichtig sein, sich eigenständig in der Musikbranche zu etablieren, wie die Quelle ebenfalls betont: "Es gibt eine Menge Aufregung um ihn als Sänger, [...] weshalb er so lange an der Musik gefeilt hat."

Für die Produktion seiner ersten eigenen Musik wurden keine Kosten und Mühen gescheut, wie der Informant ebenfalls offenbart: "Es wurde ein Vermögen ausgegeben, um ihn mit einigen der besten Köpfe der Branche zusammenzubringen, und die Ergebnisse sind vielversprechend." So soll Cruz unter anderem mit Songwriter Ed Frewett zusammengearbeitet haben, der bereits Singles für die Band Little Mix schrieb. Auch Fred Ball soll zu dem Team des 19-Jährigen gehören: Der Produzent kooperierte schon mit Rihanna (36) und Mariah Carey (54).

