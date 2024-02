Nach Trennung: So stellt sich Desiree Hansen Traummann vor

Sie erklärt, was ihr wichtig ist! Das Erotikmodel Desiree Hansen und der Influencer Eric Sindermann (35) haben sich getrennt. Die beiden gingen mehrere Monate gemeinsam durchs Leben und teilten mit ihren Followern persönliche Momente. Auch ihre Beziehung war öffentlich – und sämtliche Entwicklungen wurden gespannt von ihren Fans verfolgt. Nun verrät Desiree gegenüber Promiflash, was ihr an einem potenziellen Partner wichtig ist.

"Eine genaue Vorstellung von meinem Traummann habe ich nicht", plaudert die 46-Jährige im Promiflash-Interview aus. Eigentlich lege sie sich nicht auf einen bestimmten Typ Mann oder Frau fest, da für sie das Wichtigste sei, "dass der Mensch ein gutes Herz hat und man gemeinsame Wege fürs Leben findet."

Auf die Frage, ob sie etwas in einer neuen Beziehung anders machen würde, erklärt sie, es gäbe an sich keinen "perfekten Weg, eine Beziehung zu führen." Sie lasse sich "immer von Gefühlen leiten" und handle dementsprechend. "Vielleicht will mich ja Aquaman", fügt Desiree scherzhaft im Gespräch hinzu.

Desiree Hansen, TV-Bekanntheit

Desiree Hansen, Erotik-Model

Desiree Hansen und Eric Sindermann im Dezember 2023

