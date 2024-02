Taylor böse? Voract Sabrina Carpenter singt anzügliche Texte

Ob Taylor Swift (34) damit einverstanden war? Aktuell ist die Popikone mit ihrer "The Eras"-Tour auf der ganzen Welt unterwegs. Dabei wird die Sängerin stets tatkräftig unterstützt: So trat Sabrina Carpenter (24) bei einigen Konzerten von TayTay als Supporting Act auf und überzeugte die Swifties mit ihren eigenen Songs wie "Feather" und "Already Over". Doch nun scheint es Sabrina etwas zu weit getrieben zu haben!

Zuletzt stand die 24-Jährige in Australien für Taylor auf der Bühne. Auch für diese Performances änderte Sabrina wie gewohnt das Outro ihres beliebten Songs "Nonsense" ab – meist handelt es sich dabei um ein Wortspiel über den Ort, in dem sie gerade auftritt. So sang sie in Melbourne noch: "Ich sage nicht 'Hallo', ich sage 'Guten Tag, Kumpel'. [...] Melbourne, ich kam nur, sah und riss ab." Doch wie ein Clip auf TikTok aktuell zeigt, wurde der vermeintliche Flirt von Barry Keoghan (31) in Sydney um einiges offensiver: "Wenn du nach Down Under gehst, vermisst du mich? Er ist so groß, dass ich ihn in meiner Niere gespürt habe. Ich habe so laut geschrien, dass sie es hier in Sydney gehört haben."

TayTays Fans scheinen von Sabrinas anzüglicher Performance nicht sonderlich begeistert zu sein. Unter dem Clip machen sie ihrem Ärger Luft: "Chill, da sind Kinder im Publikum!" Ein weiterer User der Social-Media-Plattform kommentiert zudem: "Scharf ist eine Sache, zu sagen, dass er so groß ist, dass ich ihn in meiner Niere gespürt habe, ist unangebracht!"

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Sabrina Carpe

