Kanye West shoppt mit halb nackter Bianca Censori in Paris!

Sie zeigt, was sie hat! Die Outfits von Kanye West (46) Frau Bianca Censori schaffen es immer wieder in die Schlagzeilen – jetzt erneut. Mit wenig Textil und viel Haut präsentiert sich die Yeezy-Architektin in Begleitung ihres berühmten Partners den Kameras. Dem Rapper scheint der Look seiner Liebsten zu gefallen – doch geht sie nun zu weit? Kanye shoppt mit seiner leicht bekleideten Bianca in Paris.

Wie Fotos, die Mail Online vorliegen, zeigen, hat die australische Schönheit wohl einen Umweg um die Unterwäscheschublade gemacht. Mit einer kurzen Felljacke – darunter ein Shirt – und einer durchsichtigen Strumpfhose verlässt sie mit Kanye im Schlepptau das Auto. Daraufhin bummeln der "I Love It"-Interpret und seine Frau in einem Hauch von Nichts durch ein Modegeschäft.

Vor den Kindern ihres Auserwählten, die er mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (43) hat, trägt die Brünette allerdings ganz normales Looks – die mutmaßliche Ansage der Mutter hat offenbar gefruchtet. Als Bianca kürzlich mit North West (10) durch Paris schlenderte, trug sie eine oversized Lederjacke, ein lockeres Sweatshirt und eine dunkle Strumpfhose.

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Designerin

actionpress North West, Saint West, Chicago West und Bianca Censori

