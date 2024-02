Nach Einigung vor Gericht: Al Pacino und Noor genießen Dates

Zeit für Dates! Im Juni 2023 war Al Pacino (83) im Alter von 83 Jahren erneut Vater geworden: Seine Freundin Noor Alfallah brachte den gemeinsamen Sohn Roman auf zur Welt. Nur kurze Zeit nach der Geburt zog die Filmproduzentin jedoch vor Gericht. Der Grund: Sie wollte das alleinige Sorgerecht und monatliche Zahlungen erwirken. Und das mit Erfolg! Offenbar hat der nun abgeschlossene Sorgerechtsstreit ihrer Liebe nicht geschadet: Zum zweiten Mal schon wurden Al und Noor nun beim romantischen Abendessen gesichtet!

Erst vor wenigen Tagen wurde das Paar beim Verlassen eines Restaurants in Beverly Hills abgelichtet. Auf den von Daily Mail veröffentlichten Schnappschüssen sieht man sie nun erneut zusammen. Auch diesmal verlassen sie ein Lokal in derselben Gegend. Auf den Fotos sieht man den Schauspieler und die Mutter seines Sohnes in schlichten Looks. Al trägt eine schwarze Baseballkappe und einen langen dunklen Mantel. Auch seine Freundin ist hauptsächlich in Schwarz gekleidet. Sie trägt hautenge Leggings und eine helle Lederjacke.

Könnten bei dem verliebten Paar vielleicht sogar bald die Hochzeitsglocken läuten? Laut Noor sei eine Eheschließung noch nicht in Planung. Gegenüber TMZ verriet die 30-Jährige: "Wir sprechen momentan nicht über eine Hochzeit". Generell sei sie nicht der Heiratstyp, erklärte sie.

1/MEGA Al Pacino und Noor Alfallah in West Hollywood, Oktober 2023

BlayzenPhotos / BACKGRID Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah, Juli 2022

