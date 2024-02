Stefano Zarrella bat Christina Hänni um "Let's Dance"-Tipps

Hat sich Stefano Zarrella (33) die Freundschaft zu Christina Hänni (34) zunutze gemacht? In diesem Jahr schwingt der Influencer das Tanzbein bei Let's Dance. In der Kennenlernshow lief es für den Italiener allerdings eher bescheiden – er konnte sich zwölf Punkte ertanzen. Dabei sind ihm das Studio und die Sendung nicht fremd. Sein Bruder Giovanni (45) fegte 2017 gemeinsam mit Profi Christina über das Parkett und belegte dabei sogar den vierten Platz. Stefano nutzte sein Vitamin B und bat Christina um Ratschläge!

Dieses kleine Geheimnis plaudert die Tanzsportlerin nun im Podcast "Let's talk about Dance" gegenüber Christian Polanc (45) aus. "Ich muss gestehen, dadurch, dass wir uns über die Jahre hinweg kannten, haben wir vor der Staffel einmal telefoniert und da hat er mich gefragt: 'Christina, du kennst meinen Bruder, kannst du mir Tipps geben, was ich denn besser machen könnte?'" Die Frau von Luca Hänni (29) habe ihm daraufhin geraten, auf seine Schulterlinie zu achten, da Giovanni an seiner Brust "sehr zu" sei. Umgesetzt habe Stefano das am Ende aber wohl nicht. "Ich habe es gesehen, ich habe es sofort gesehen. Das war die typische Zarrella-Haltung, das sind die Schultern, die nach vorne rollen", erklärt Christina mit einem Lachen.

Einen Interessenkonflikt dürfte es aber wohl nicht geben. Sowohl Christina als auch Christian sind in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" nicht dabei. Während die Turniertänzerin derzeit ihr erstes Kind erwartet, hat das Fehlen des Ingolstädters berufliche Gründe.

Getty Images Mariia Maksina und Stefano Zarrella bei "Let's Dance" 2024

Getty Images Giovanni Zarrella und Christina Hänni bei "Let's Dance"

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Christina Hänni

