Wegen Nacktheit: Droht Bianca Censori nun etwa Haftstrafe?

Sie muss für ihre Taten geradestehen. Seitdem Bianca Censori gemeinsam mit Kanye West (46) durchs Leben geht, steht sie im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei weiß das Model, wie man eine Schlagzeile nach der anderen produziert. Vor allem in puncto Fashion lebt sie sich regelmäßig aus – und überschreitet dabei auch Grenzen. Genau dafür wird sie sich nun wohl vor Gericht verantworten müssen. Wegen ihrer Freizügigkeit könnte Bianca sogar ins Gefängnis wandern.

Beim Abendessen mit dem US-Rapper in Paris zog die 29-Jährige wieder alle Blicke auf sich. Der Grund: Bei ihrem Outfit verzichtete Bianca gänzlich auf ihre Unterwäsche. Zum Entsetzen der Franzosen. Denn mit ihrem gewagten Look verstieß sie prompt gegen das Exhibitionismus-Gesetz in der französischen Hauptstadt. Wie Daily Mail daraufhin berichtet, besage dieses, dass die öffentliche "Zurschaustellung sexueller Handlungen [...] mit einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von hunderttausend Francs [15.000 Euro] bestraft" werde. Ob es nun wirklich so weit kommen wird, ist bislang ungewiss.

Doch ist Bianca nicht die Einzige, der möglicherweise bald eine Klage ins Haus flattert. Denn auch ihr Gatte Kanye sieht sich mit einem Problem konfrontiert. Wie The Wrap berichtete, sollen der Rapper und sein Kollege Ty Dolla Sign den Song "I Feel Love" von Donna Summers (✝63) in ihrem "Good (Don't Die)" verwendet haben – und das ganz ohne die Einwilligung ihrer Hinterbliebenen.

Getty Images Bianca Censori und Kanye West, 2024

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Getty Images Kanye West bei einem Basketballspiel im März 2022

