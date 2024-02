Wegen Donna Summers "I Feel Love": Kanye wird West verklagt

Er sorgt schon für den nächsten Skandal... Der Rapper Kanye West (46) ist momentan auf Tour und promotet sein neues Album "Vultures", das am 10. Februar zusammen mit seinem Kollegen Ty Dolla Sign erschienen ist. Neben den beiden Rappern ist sogar seine älteste Tochter North West (10) auf dem neuen Album vertreten. Doch nun werden Kanye und Ty aufgrund einer Urheberrechtsverletzung von Donna Summers Hinterbliebenen verklagt.

Laut Berichten von The Wrap sollen Kanye und Ty den Song "I Feel Love" von der Disco-Ikone in ihrem "Good (Don't Die)" verwendet haben. Donnas Ehemann Bruce Sudano behauptete, dass die beiden angefragt hätten, den Song zu verwenden, er dies aber abgelehnt habe. "Summers Verwandtschaft wollte keine Verbindung zu Wests kontroverser Geschichte und lehnte die von West vorgeschlagene Verwendung von Summers 'I Feel Love' ausdrücklich ab", heißt es in der Klage. Kanye setzte sich dem wohl entgegen. Trotzdem ist "Good (Don't Die)" derzeit nicht mehr zum Streamen verfügbar.

Doch nicht nur Kanye sorgt gerne mal für Aufregung. Erst kürzlich zog seine Frau Bianca Censori wieder alle Blicke auf sich. Wie unter anderem TMZ zeigte, präsentierte sich die Yeezy-Architektin auf dem Konzert ihres Mannes in Mailand wieder in einem freizügigen Look. Seit ihrer Ehe mit dem "Gold Digger"-Interpreten ist dies aber keine Seltenheit mehr.

Getty Images Ty Dolla Sign, 2021

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Getty Images Kanye West auf der Met Gala

