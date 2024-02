Alles neu: Kanye West will endgültig nur Ye genannt werden!

Kanye West (46) hatte im Jahr 2021 den Entschluss gefasst, sich umzubenennen. Ein Richter bewilligte den neuen Namen – und so heißt Kanye Omari West seitdem offiziell Ye. Allerdings setzt sich das Ganze bei seiner Community bisher wohl nicht so richtig durch, sodass er immer noch unter seinem alten Namen bekannt ist. Doch damit soll jetzt Schluss sein – Kanye aka Ye will seinen neuen Namen!

Kürzlich veröffentlichte der Rapper auf Instagram ein klares Statement. "Mein Name ist Ye. Keine Marke oder Nummer wird mich dazu zwingen, mich so zu nennen, wie sie wollen, dass ich immer noch heiße", hieß es in dem von ihm geposteten Screenshot eines Chatverlaufes. Auch sein Account trägt bereits den neuen Namen.

Auch von fast allen Beiträgen hat er sich verabschiedet – nur ein Ausschnitt eines Musikvideos mit Tochter North West (10) ist noch online. Mit ihr scheint der US-Amerikaner ein gutes Verhältnis zu haben. Der Promi-Spross soll sogar lieber bei ihm leben wollen als bei ihrer Mutter Kim Kardashian (43).

Anzeige

Getty Images Kanye West auf der Met Gala

Anzeige

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Anzeige

MEGA Kanye West und North West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de