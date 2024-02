Am Leben wegen Tochter Lea? Bradley Cooper macht Geständnis!

Er lässt sein Herz sprechen. Bradley Cooper (49) und seine Ex Irina Shayk (38) sind die Eltern einer gemeinsamen Tochter, die der ganze Stolz des "A Star Is Born"-Darstellers ist – so durfte Lea (6) bereits in einem Film ihres Papas mitspielen und ihr schauspielerisches Talent zeigen. Nun verrät der Produzent, wie sehr er seinen Spross liebe: Bradley denkt, er wäre ohne Töchterchen Lea bereits tot!

Im "Armchair Expert"-Podcast spricht er davon, wie seine Kleine sein Leben veränderte. "Um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch leben würde, wenn ich kein Vater wäre", gibt der Schauspieler zu und erklärt, wie wichtig ihm die Sechsjährige ist: "Ich habe zuerst nicht verstanden, wenn Eltern sagen, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken, für ihr Kind sterben würden [...] und plötzlich steht das außer Frage!" Das liege nun nämlich in seiner DNA.

Bereits zuvor fand der 49-Jährige süße Worte für seinen Sprössling – aufgrund von Leas Schauspieldebüt in seinem Film "Maestro" sprach er in den höchsten Tönen von ihr. "Ja, sie war großartig. Sie war wirklich fantastisch!", schwärmte Bradley von seiner Tochter und zeigte sich mit dem kleinen Nachwuchstalent sogar gemeinsam auf dem roten Teppich.

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea und Lady Gaga bei einer Premiere

Anzeige

Getty Images Lea de Seine Shayk Cooper, Bradley Cooper und Irina Shayks Tochter

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea und dem "Maestro"-Cast, Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de