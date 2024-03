Details aus der Ehe von Donald und Melania Trump enthüllt!

Pikante Ehe-Details enthüllt! Donald Trump (77) und Melania Trump (53) sind seit 2005 verheiratet. Die beiden sind Eltern von Sohn Barron Trump (17). Doch seit Jahren sorgt ihre Ehe für viel Gesprächsstoff: So soll das Ehepaar sogar einen neuen Ehevertrag aufgesetzt haben und auch ein kürzlich stattgefundener gemeinsamer Auftritt des Paares wurde eher kritisch beäugt. Doch nun wird publik: Schon während ihrer Zeit im Weißen Haus gab es Spannungen zwischen Donald und Melania!

Die Journalistin Katie Rogers berichtet in ihrem Buch "American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden" auch über die angespannte Ehe zwischen Donald und Melania: Unter anderem soll es wegen der Inneneinrichtung zum Streit gekommen sein. Das ehemalige Model habe mit der Umgestaltung des Weißen Hauses nicht den Geschmack ihres Gatten getroffen. Donald soll Melanias Möbel einfach durch andere ersetzt haben! Nur ihre Suite habe sie nach ihrem eigenen Geschmack gestalten dürfen.

Doch auch Donalds angebliche Affäre mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels (44) soll zu Streitigkeiten zwischen dem Ehepaar geführt haben: Nachdem die Gerüchte bekannt wurden, soll sich Melania nach Florida zurückgezogen haben. Die ehemalige Pressesprecherin des Politikers, Stephanie Grisham (47) wird in dem Buch von Katie wie folgt zitiert: "Ich glaube, sie war sauer auf Trump und wollte, dass er sich ein wenig gedemütigt fühlt, weil sie abgehauen ist."

Getty Images Donald Trump und Melania Trump im Juli 2022

Getty Images Donald und Melania Trump bei der Beerdigung von Melanias Mutter

Getty Images Stormy Daniels, Mai 2022

