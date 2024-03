Jenny Elvers klärt auf: Das lief wirklich mit Yasin Mohamed!

Jenny Elvers (51) spricht Klartext! In der neuen Spielshow "The 50" kämpfen zahlreiche Realitystars um ein Preisgeld von 50.000 Euro für ihre Community. Während der Dreharbeiten soll es aber auch zu Zärtlichkeiten gekommen sein. Ein Trailer verrät: Bei Yasin Mohamed (32) und der Schauspielerin kam es zu Küssen. Die Fans kommentierten fleißig, was bei dem ungleichen Paar gelaufen sein könnte. Nun klärt Jenny auf: Das lief wirklich bei ihr und Yasin!

"Es war vergangenes Jahr im Sommer in Paris, und wer nie in Paris geküsst hat, der hat nicht gelebt", erzählt die 51-Jährige gegenüber Bild und fügt hinzu: "Mehr ist es nicht, mehr war es nicht, und wird es auch nie sein." Offenbar ist es also bei den Küssen geblieben. Zum Sex sei es laut der Blondine nicht gekommen. Yasins Masche habe sie längst durchschaut: "Er ist ein charmanter Hallodri, aber eben ein Hallodri. Ich kannte ihn vorher nicht und habe dann im Nachgang mir die ein oder andere Sendung von ihm angeguckt, und was soll ich sagen? Ich erkenne da ein Muster."

Eine Romanze oder gar ein Happy End mit dem TV-Casanova schließe Jenny aus: "Wir sind im Kontakt, wir mögen uns, aber das hat natürlich keine Zukunft und sollte auch nie eine Zukunft haben. Das war nur für den Moment, er ist ja niedlich, so ist es nicht." Sie sei schockiert, dass sich die Gesellschaft noch immer echauffiere, wenn eine ältere Frau einen jüngeren Mann date. "Ich habe mir gedacht: Was Heidi Klum (50) und Madonna (65) können, das kann ich auch", witzelt Jenny.

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de