"Let's Dance"-Profi Mariia schwärmt von Stefano Zarrella!

Es wird wieder getanzt. Nach der fulminanten Kennenlernshow in der vergangenen Woche dürfen die Promi-Profi-Duos bei Let's Dance nun endlich beweisen, was in ihnen steckt. Doch bevor es so weit ist, mussten sie sich noch einem harten Training unterziehen. Dabei soll sich vor allem einer ganz besonders wacker geschlagen haben – zumindest, wenn es nach Mariia Maksina (26) geht. Die "Let's Dance"-Profitänzerin kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen über Partner Stefano Zarrella raus.

"Er ist so, so fleißig. Ich habe noch keinen so fleißigen Schüler gesehen, wie Stefano", berichtet die 27-Jährige im RTL-Interview über die vergangene Trainingswoche. Offenbar habe der Food-Blogger alles daran gesetzt, in der kommenden Show mehr als seine bisher mageren 12 Punkte abzusahnen. "Er arbeitet so hart und will das alles perfekt umsetzen", berichtet Mariia sichtlich stolz und fügt hinzu: "Manchmal muss ich ihn zwingen, Pause zu machen." Ob sich das harte Training am Ende auszahlen wird, bleibt abzuwarten.

In dieser Woche darf sich der Italiener an einem Tango versuchen. Das gab die Show zuvor bereits auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt. Neben Stefanos (33) feurigem Tanz dürfen sich die Fans unter anderem auch auf einen langsamen Walzer von Detlef D! Soost (53) und einen Quickstep von Wildcard-Gewinner Gabriel Kelly (22) freuen.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Stefano Zarrella, Mariia Maksina, Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Stefano Zarrella, Social-Media-Star

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Stefano Zarrella (l.) und Biyon Kattilathu mit Marta Arndt und Mariia Maksina bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de