Es wird ernst: Wer soll "Let's Dance" als Erstes verlassen?

Es geht in die erste offizielle Runde. In der vergangenen Woche gab die Kennlernshow von Let's Dance bereits einen Vorgeschmack auf das, was die Fans in dieser Staffel erwartet. Nach einer trainingsreichen Woche werden die Promis am Freitagabend zum ersten Mal ihr tänzerisches Talent gemeinsam mit ihren festen Profi-Tänzern unter Beweis stellen. Wer dann besonders glänzen kann, wird sich noch zeigen. Doch welches Duo soll eurer Meinung nach bereits nach Show eins ausscheiden?

Bisher schien vor allem einer besonders gut bei dem Publikum anzukommen – Gabriel Kelly (22). Der Musiker konnte nicht nur die Fachjury, sondern auch die Zuschauer überzeugen, was ihm letztlich die Wildcard bescherte. Damit ist er in der ersten Show vor dem Rauswurf geschützt. Umso mehr Grund werden die übrigen Teilnehmer haben, sich in dieser Woche noch einmal richtig zu beweisen. Besonders Lulu Lewe, Detlef D! Soost (53) und Maria Clara Groppler (24) konnten dem Kelly-Spross punktetechnisch seine Erstplatzierung beinahe streitig machen.

Etwas anders sah es da für die Schlusslichter der Kennlernshow aus. Allen voran Tillmann Schulz. Der Unternehmer konnte am Ende nur magere sieben Punkte abstauben. Doch besteht auch für ihn noch Hoffnung auf Verbesserung – Luft nach oben hat er allemal. Doch welchen Star wollt ihr in Show zwei nicht mehr tanzen sehen? Stimmt in der Umfrage ab!

