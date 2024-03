Machte Taylor Swift Millionen-Deal mit Singapurs Regierung?

Taylor Swifts (34) "Eras"-Tour ist ein gigantischer Erfolg. Vor knapp einem Jahr trat der Popstar für den ersten Tourtermin auf die Bühne, das letzte Mal wird er es wohl im nächsten Dezember tun. Für Anfang März stehen nun sechs Shows in Singapur auf dem Plan. Jedoch sind dies die einzigen Konzerte, die in Südostasien angesetzt sind. Dass Taylor ausschließlich in Singapur auftritt, ist kein Zufall...

Laut Daily Mail legt ein thailändischer Regierungssprecher jetzt nahe: "Die Regierung von Singapur ist clever. Sie hat den Organisatoren gesagt, dass sie keine weiteren Shows in Südostasien veranstalten dürfen." Die Konzerte werden der Wirtschaft Singapurs höchstwahrscheinlich sehr zugutekommen, wie es bereits in anderen Städten der Fall war, in denen Taylor aufgetreten ist. Diesen positiven Effekt wolle man voll auskosten. Demnach soll Singapurs Kulturministerium der "Don't Blame Me"-Interpretin für den Exklusiv-Deal sogar rund 2,5 Millionen Euro gezahlt haben.

Als Voract für die Shows in Singapur wird Taylor erneut Sabrina Carpenter (24) mitnehmen – so wie zuletzt schon in Australien. Dort waren die Swifties mit Sabrina jedoch nicht besonders zufrieden – die Freundin von Barry Keoghan (31) schockierte nämlich mit einigen sehr anzüglichen Zeilen.

Taylor Swift bei "Eras"-Tour-Konzert

Taylor Swift im März 2023

Sabrina Carpenter

