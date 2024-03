Nach Filmerfolg: Sydney Sweeney feiert ihr Moderationsdebüt

Sie ist derzeit sehr gefragt! Sydney Sweeney (26) hat in diesem Jahr bereits in zwei Filmen eine der Hauptrollen gespielt. Zuerst hatte sie mit der Rom-Com "Wo die Lüge hinfällt" einen großen Erfolg gefeiert und spielte dann in "Madame Web" neben Dakota Johnson (34) eine Superheldin. Gerade beendete sie ihre Pressetour für den Marvel-Film, und schon reiste sie nach New York City, um ihren nächsten Termin wahrzunehmen. Sydney darf nämlich die nächste Folge der berühmt-berüchtigten Show "Saturday Night Live" moderieren!

Laut The Hollywood Reporter wird Sydney am Samstag "Saturday Night Live" moderieren. Die Schauspielerin gab ihr Moderationsdebüt mit einem Promovideo für die Show bekannt. Am Mittwoch veröffentlicht SNL ein Video, das zeigt, wie sie im Studio 8H ein Buch liest und mit dem Comedian Michael Longfellow zusammenstößt. Neben dem Filmstar wird als musikalischer Gast an diesem Wochenende die Country-Sängerin Kacey Musgraves (35) auftreten.

Erst kürzlich war Sydney in einer weiteren Late-Night-Show zu Gast. Während der The Tonight Show mit Jimmy Fallon (49) plauderte sie mit dem Moderator darüber, dass es eine sehr gute Chance gibt, dass die beliebte Komödie "Wo die Lüge hinfällt" eine Fortsetzung bekommen könnte. Auch ihr Filmkollege Glen Powell (35) würde gerne das nächste Projekt mit der Euphoria-Darstellerin drehen.

