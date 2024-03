Zendaya schwärmt schon wieder von ihrem Freund Tom Holland!

Zendaya (27) und Tom Holland (27) sind ein Hollywood-Traumpaar. Kennengelernt hatten die zwei sich beim Dreh der Spiderman-Filme. Beide Stars sind extrem erfolgreich, daher sorgen ihre vollen Terminkalender häufig dafür, dass sie getrennt unterwegs sind. Doch auch wenn der Marvel-Darsteller nicht dabei sein kann, denkt die Schauspielerin an ihren Freund. Jetzt erzählt Zendaya, dass sie ihren Tom am liebsten immer dabei hätte.

In einem Interview mit IGV Presents in London werden die Dune-Kollegen Zendaya, Timothée Chalamet (28), Florence Pugh (28) und Austin Butler (32) gefragt, welche typisch englische Sache sie am liebsten mit nach Hause nehmen würden. Während sich die anderen für Yorkshire-Tee, Marmite und Tomatensoße entscheiden, verrät die "Rewrite The Stars"-Interpretin mit einem verlegenen Lächeln: "Meinen Freund! Ich würde ihn einfach mitnehmen."

Auf der Pressetour für den zweiten Teil von "Dune" erwähnte Zendaya ihren Tom vor Kurzem schon einmal. Im Buzzfeed-Interview sollte sie beantworten, welcher ihrer Schauspielkollegen aus dem Film die beste Ausstrahlung hat, doch sie hatte auch da nur einen im Kopf: "Ich denke, jemand, der eine wunderbare Ausstrahlung hat, nicht in der 'Dune'-Besetzung, aber ich persönlich finde... wer für mich funktioniert, ist Mr. Tom Holland."

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

