44. Geburtstag: Rebel Wilson ist megaglücklich und dankbar

Rebel Wilson (44) feiert sich heute selbst! "Herzlichen Glückwunsch zum 44. Geburtstag an mich", schreibt die Schauspielerin zu einem Instagram-Foto, auf dem sie cool auf einem Boot posiert. Sie nimmt ihren Ehrentag zum Anlass, um auf ihre Errungenschaft des vergangenen Jahres, aber auch ihres ganzen Lebens zurückzublicken. Zu ihren Highlights zählt die Pitch Perfect-Darstellerin die Geburt ihrer Tochter, die gesunde Beziehung mit ihrer Verlobten Ramona Agruma und ihre Karriere, die sie ständig vor neue Herausforderungen stellt – einschließlich der Regie eines neuen Films, dem Schreiben eines Buches und ihrer Schauspielkarriere. Außerdem bedankte sie sich bei ihren Fans und Freunden, die sie dazu inspirieren, weiterzumachen.

In Rebels neuem Post geht es um die Höhen, dabei hat sie in ihrem Leben auch einige Tiefen durchgemacht. Die "Senior Year"-Darstellerin hat in der Vergangenheit offen über ihre Abnehmreise und die damit verbundenen Herausforderungen gesprochen. Erst im Januar verriet die 44-Jährige, dass sie aufgrund ihres Arbeitspensums und dadurch bedingtem Stress fast 14 Kilogramm zugenommen hat. "Ich habe deshalb ein schlechtes Gewissen... Das sollte nicht sein, aber es ist so", gestand sie im Netz. Seit 2020 hat sie jedoch insgesamt knapp 36 Kilo abgenommen, nachdem ihr ein Arzt dazu geraten hatte, ihr Gewicht zugunsten ihrer Fruchtbarkeit zu reduzieren. Denn die Australierin leidet an dem PCO-Syndrom, einer Hormonstörung, bei der die Reifung der Eizellen beeinträchtigt ist.

Ihre Tochter Royce Lillian wurde per Leihmutter zur Welt gebracht. Rebel hatte sich bereits vor über vier Jahren Eizellen einfrieren lassen. Doch am Set von "The Almond and The Seahorse" erlebte sie dann erst mal einen Rückschlag. Gegenüber People erzählte sie: "Während der Dreharbeiten erhielt ich die schrecklichen Neuigkeiten, dass meine bis dahin entnommenen Eizellen das Auftauen nicht überlebt haben." Ihr Wunsch, ein Kind zu bekommen, sei jedoch so groß gewesen, dass sie nicht einfach so aufgeben wollte. Kurze Zeit später hat es dann schließlich geklappt.

Aber auch für Rebels Verlobte Ramona geht mit dem gemeinsamen Nachwuchs ein großer Wunsch in Erfüllung. Kurz nach der Geburt hatte sie im Interview in "The Morning Show" verraten, wie es für sie ist, plötzlich Mama zu sein: "Man weiß nicht, wie es sein wird, bis man es erlebt. Es war lebensverändernd auf eine gute Art und Weise. [...] Man fängt an, an jemand anderen zu denken, nicht nur an sich selbst." Sie überlege nicht mehr, was sie sich selbst Gutes tun könnte, sondern habe jetzt andere Prioritäten. "Jetzt möchte ich einfach Zeit mit ihr verbringen", machte die Schmuckdesignerin deutlich.

Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im März 2023

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de