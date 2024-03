Ist Maria Clara enttäuscht von "Let's Dance"-Partner Mikael?

Freude sah wohl anders aus. Maria Clara Groppler (24) stellt sich in diesem Jahr dem TV-Abenteuer Let's Dance. Bereits in der Kennenlernshow machte die Komikerin eine ziemlich gute Figur und konnte 16 Punkte der Jury ergattern – die dritthöchste Punktzahl des Abends. Thema der Auftaktsendung war aber auch die Verpaarung. Die Comedienne wurde dabei Neuling Mikael Tatarkin zugeteilt. Darüber freut sich Maria aber offenbar nicht!

In seinem Podcast "Let's talk about Dance" lässt Christian Polanc (45) gemeinsam mit Christina Hänni (34) die erste Show Revue passieren – dabei sprechen die zwei auch über die neuen Tanzpaare. "Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das so stattfindet", äußert sich der Tanzprofi ehrlich zu Maria und Mikael. Optisch würden die beiden aber gut zusammenpassen. Die werdende Mama stimmt ihrem Kollegen dabei in gewisser Weise zu: "Mein Eindruck war überraschenderweise auch, [...] dass sie sehr enttäuscht wirkte, als sie verpartnert wurde."

Am Freitag können Maria und Mikael aber beweisen, dass sie gut harmonieren. Wie der offizielle Instagram-Account der Sendung bekannt gab, werden die beiden einen peppigen Cha Cha Cha auf dem berühmt-berüchtigten Tanzparkett hinlegen.

Getty Images Maria Clara Groppler und Paul Lorenz bei "Let's Dance"

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Christina Hänni

RTL Mikael Tatarkin, Tänzer

