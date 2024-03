Sind Prinz Andrew und Harry der Royal-Family nicht würdig?

Hat er überhaupt ein Recht auf diese Aufmerksamkeit? Da König Charles (75) und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) aus gesundheitlichen Gründen weitgehend verhindert sind, springt der Rest der Royal-Family aktuell für öffentliche Auftritte ein – so auch Charles' in Ungnade gefallener Bruder Andrew (64). Vor wenigen Tagen fand ein Gedenkgottesdienst für den verstorbenen König Konstantin II. (✝82) statt, bei dem der Prinz die britische Königsfamilie sogar anführte. Dass Andrew derart viel Ansehen erhält, empfindet ein Royal-Experte jedoch als falsch!

"Andrew schien es zu genießen, wieder im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Er sah sehr zufrieden aus und wurde sogar mit einem unangemessenen Grinsen abgebildet, als er sich zu den anderen Trauernden für den ehemaligen griechischen Monarchen gesellte", wettert Richard Eden in Palace Confidential. Dass sowohl Andrew als auch sein Neffe Harry (39) trotz der ständigen negativen Schlagzeilen weiterhin die britische Königsfamilie repräsentieren, ist für Eden unbegreiflich. Der Journalist fordert daher: "Hier muss sofort gehandelt werden: Beide müssen ihrer Rolle als Staatsräte enthoben werden und ihren Platz in der Thronfolge verlieren."

Während Eden den endgültigen Rückzug von Andrew und Harry fordert, soll der Rotschopf andere Pläne haben: Mehreren Medienberichten zufolge soll Harry darüber nachdenken, seine royalen Pflichten wieder aufzunehmen – sein älterer Bruder William (41) und Charles sind allerdings dagegen. "William und sein Vater sind sich in dieser Sache völlig einig. Sie werden Harry auf keinen Fall wieder in eine königliche Rolle schlüpfen lassen, nach dem, was er gesagt hat", verriet eine Quelle gegenüber Daily Beast.

Getty Images Prinz Andrew, Sarah Ferguson und Timothy Laurence im Februar 2024

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

