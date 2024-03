Ups! Diesen Fauxpas hatte Anna-Maria Ferchichi am Flughafen

Das war unangenehm für sie! Seit etwa anderthalb Jahren wohnen der Rapper Bushido (45), seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) und die sieben Kinder gemeinsam in Dubai. Momentan ist der Musiker für seine Tour jedoch zurück zu Besuch in Deutschland. Auch seine Frau besuchte ihn in ihrer ehemaligen Heimat. Nun ist sie wieder zurück bei ihren Kindern in den Emiraten. Auf dem Weg dorthin erlebte sie am Flughafen einen peinlichen Moment!

Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" sprechen der Rapper und das Model regelmäßig über Erlebnisse aus ihrem Leben. In einer aktuellen Folge erzählt Anna-Maria: Nach dem Flug zurück nach Hause sei ihr ein Missgeschick am Gepäckband passiert. "Ich ziehe den zweiten Koffer vom Rollband und alles geht auf", beginnt sie zu erklären. Der Inhalt ihres Koffers sei komplett auf dem Flughafenboden gelandet. "Unterhosen, OBs, Slipeinlagen, getragene Socken, Overknee-Stiefel, mein karierter roter Schlafanzug", listet sie auf. Alle hätten den Fauxpas mitbekommen. "Es war einfach richtig peinlich", klagt die 42-Jährige.

Nicht nur am Flughafen geht es für das Jetset-Paar oft stressig zu. Auch zu Hause haben sie alle Hände voll zu tun. Nach dem nervenaufreibenden Umzug von Deutschland nach Dubai zogen sie erst kürzlich schon wieder um!

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2018

