Zu langatmig? GNTM-Fans sind vom Staffelstart enttäuscht

Die ersten Folgen von Germany's Next Topmodel kommen nicht ganz so gut bei den Zuschauern an. Bereits drei Folgen der aktuellen Staffel liefen schon im TV – bislang gab es aber noch keine Fotoshootings oder ähnliches, sondern es beschränkte sich größtenteils auf das Casting. Während der dritten Folge meckerten einige Fans auf X: "Ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber es war doch echt noch nie so langweilig wie dieses Jahr, oder? Und das liegt definitiv nicht an den Männern! Zu lang gezogener erster Tag vielleicht?", twittert etwa ein Zuschauer, während andere mit dem Schnitt nicht so richtig zufrieden sind.

In der vergangenen Folge gab es immerhin die erste Fashionshow, aber sowohl davor als auch danach mussten etliche Models ihre Koffer packen: Heidi Klum (50) schickte immerhin 15 Kandidaten und Kandidatinnen nach Hause! "Zwei Folgen Casting, nur damit wir jetzt sehen, wie die Hälfte der dort ausgesuchten Kandidaten wieder geht", regte sich daher ein Fan im Netz auf. Nächste Woche reisen die Nachwuchsmodels dann aber endlich nach Teneriffa und haben das erste Fotoshooting. "Vielleicht kommt dann ja jetzt endlich Schwung in die Staffel, wo die nervigen Castings hinter uns liegen", hofft ein User auf X.

Trotz der negativen Stimmen im Netz kann GNTM in diesem Jahr mit Topquoten punkten. Wie die Website DWDL nach dem Staffelauftakt der Castingshow veröffentlichte, hatten etwa 2,32 Millionen Zuschauer die Sendung verfolgt. 25 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schauten somit die Modelshow. Der Sender ProSieben verkündete daraufhin stolz, dass es sich um den besten Staffelstart aller Zeiten gehandelt habe. Das könnte vor allem daran liegen, dass in diesem Jahr zum allerersten Mal auch männliche Models um den Titel kämpfen.

ProSieben/Richard Hübner Jean Paul Gaultier, Heidi Klum und die Kandidaten

ProSieben/Richard Hübner Linus Weber bei GNTM 2024

ProSieben/Richard Hübner Vier Kandidatinnen bei GNTM

