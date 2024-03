Drama wegen Gatte Dominic? Tish Cyrus ist am Durchdrehen

In einem dramatischen Familienzwist sind Tish Cyrus (56) und ihre jüngste Tochter Noah Cyrus aufgrund von Tishs neuer Beziehung zu Dominic Purcell (54) offenbar stark zerstritten. Die 24-Jährige soll nämlich früher einmal eine Beziehung mit Dominic geführt haben. Tish soll aktuell angeblich total verwirrt sein und versucht mithilfe von Krisenmanagementberatern, die Situation zu entschärfen. "Tish gerät außer Kontrolle und versucht herauszufinden, wie sie die Situation retten kann", erklärt ein Insider gegenüber Us Weekly. Das Mutter-Tochter-Duo hatte sich kurzzeitig sogar gegenseitig auf sozialen Medien blockiert. Mittlerweile folgen sich die zwei aber wieder. Doch ist ein Ende dieser Fehde in Sicht?

Wohl erst einmal nicht, denn der Konflikt scheint tiefer zu gehen. Noah wird nämlich beschuldigt, ihre Beziehung zu dem ehemaligen "Prison Break"-Star erfunden zu haben, um sich als Opfer darzustellen. Ein Insider behauptet jedoch, dass die Sängerin und Dominic tatsächlich für etwa acht bis neun Monate ein Paar gewesen sein sollen, bevor sich Tish in die Beziehung einschaltete. Genau das könnte zu Noahs (24) Abwesenheit bei Tish und Dominics Hochzeit geführt haben. Denn ihre anderen Kinder, darunter Miley Cyrus (31), waren dabei, während Noah und ihr Bruder Braison Cyrus (29) stattdessen Zeit zusammen in einem Walmart verbrachten.

Tish und Dominics Beziehung begann ziemlich öffentlich, nachdem sich die US-Amerikanerin von ihrem damaligen Ehemann Billy Ray Cyrus (62) getrennt hatte. Die Liebe der beiden nahm schnell Fahrt auf. Vom Austausch von öffentlichen Liebesbekenntnissen und einer blitzschnellen Verlobung bis hin zur Traumhochzeit im vergangenen Jahr. Trotz dieser scheinbaren Märchenhochzeit deutet aktuell vieles auf tiefe Risse in der Cyrus-Familie hin, die weit über die Differenzen um Tishs neue Ehe hinausgehen.

Denn Noah hat wohl nicht nur mit Mama Tish ein Problem. Wie erst kürzlich bekannt wurde, kriselt es angeblich auch seit Längerem bei ihr und Schwester Miley. Die Grammy-Gewinnerin scheint nämlich kein Fan der Musik ihrer kleinen Schwester zu sein. In einem früheren Interview hatte der einstige Disney-Star eines von Noahs ersten Alben kritisiert. "Es ist die deprimierendste Platte, die du jemals hören wirst, sie ist 20 Jahre alt. Sie ist ein Emo, sie ist wie ein Emo-Kind. [...] Ich mache mir Sorgen um sie," hatte Miley vor vier Jahren im Podcast "Joe Rogan Experience" über das damalige Musikalbum von Noah gesagt. Das hatte die heute 24-Jährige ziemlich verletzt. Auf X schrieb sie dazu nämlich: "Die Respektlosigkeit in diesem Video...".

Offenbar möchte sich Noah in der Musikbranche und innerhalb ihrer Familie einen eigenen Namen machen, ohne dabei im Schatten ihrer berühmteren Schwester zu stehen. Und dass es die "July"-Interpretin nicht gerade leicht hat, machte sie auch schon gegenüber ihren Fans deutlich. "Alle haben es mir schwer gemacht, weil ich damit gehadert habe, Mileys kleine Schwester zu sein", offenbarte Noah auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige

Instagram / dominicpurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

Anzeige

Getty Images Noah und Miley Cyrus im Juni 2017

Getty Images Noah Cyrus im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de