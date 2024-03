Wegen der Ladys? Darum hörte Kai Pflaume mit dem Rauchen auf

Das gefiel ihm ganz und gar nicht! Kai Pflaume (56) ist ein bekannter deutscher Moderator und seit 1996 mit seiner Ehefrau Ilke Pflaume verheiratet. Bevor er seine Liebste kennenlernte, war ihm offenbar besonders wichtig, wie er bei den Ladys ankam – um diesen besser zu gefallen, verzichtete er auf etwas bestimmtes: Kai dachte, dass er die Frauen durch das Rauchen abturnte!

Das verrät er Sophie Passmann (30) und Joko Winterscheidt (45) im "Sunset Club"-Podcast. "Ich habe mich umgedreht und mich selbst mit der Zigarette in der Hand im Spiegel gesehen. Das sah so dermaßen uncool aus, dass ich von diesem Moment an nie wieder eine Zigarette angefasst habe!", plaudert der 56-Jährige aus. Kai erklärt: "Ich habe vom einen auf den anderen Moment aufgehört. [...] Wenn eine Frau mich so sieht, warum sollte die irgendein Interesse haben? Das sieht einfach nur doof aus."

In den vergangenen Jahren wurde Kai außerdem zu einem echten Sportfan: Erst vor wenigen Monaten lief er nämlich einen Marathon, für den die TV-Bekanntheit richtig hart trainiert hatte. Dass der Entertainer dabei seine Lungen über all die Jahre schont hatte, war vermutlich ein zusätzlicher Vorteil – er schaffte die 42 Kilometer in stolzen drei Stunden und 33 Minuten!

Kai Pflaume, Moderator

Kai Pflaume, Moderator

Kai Pflaume im November 2023 in New York

