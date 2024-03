Fürsorglicher Sohn? Prinz Harry plant weiteren UK-Besuch

Wird er bald nach Großbritannien zurückkehren? Prinz Harry (39) hatte im Jahr 2020 seine royalen Pflichten an den Nagel gehängt und war gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) in die USA gezogen, um sich eigenen Projekten zu widmen. Nachdem die Krebserkrankung seines Vaters König Charles III. (75) öffentlich geworden war, ließ der Bruder von Prinz William (41) alles stehen und liegen und besuchte den Monarchen. Seitdem wird über einen erneuten Besuch spekuliert. Dieser könnte jedoch früher kommen als erwartet!

Wie der königliche Autor Tom Quinn gegenüber Mirror andeutet, habe der royale Rotschopf keine andere Wahl, wenn er nicht in einem schlechten Licht dastehen wolle: Er "steht unter enormem Druck, der Welt zu zeigen, dass er ein fürsorgliches Mitglied der königlichen Familie ist, und die einzige Möglichkeit, dies zu zeigen, ist, seinen Vater zu besuchen, auch wenn das schwierig ist, weil Meghan nicht mitkommen will und er immer noch nicht in der Lage ist, sich mit seinem Bruder zu versöhnen." Ihm zufolge würde es "schrecklich aussehen", wenn Harry seinen Vater nicht bald wieder besucht, "weil Harry und Meghan Fürsorge und Teilen zu einem zentralen Teil ihrer Mission, ihrer Marke gemacht haben."

Wenn es nach seinem Bruder William gehen würde, würde Harry wohl nicht so bald nach Großbritannien zurückkehren. Wie OK Magazin kürzlich berichtete, soll der britische Thronfolger, der "bald die vollständige Kontrolle über die Familie haben" wird, Harry nie wieder in den Schoß der Familie zurückkehren lassen wollen.

