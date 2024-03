So bewahrt Victoria Beckham seit Jahren ihre Modelfigur!

Wenn man David Beckham (48) glaubt, soll sich seine Frau Victoria Beckham (49) seit über 25 Jahren von ein und demselben Gericht ernähren, nämlich gegartem Gemüse und Fisch. Doch nun zeigt das ehemalige Spice Girl auf ihrem Instagram-Account das wahre Geheimnis hinter ihrem straffen Körper: Green Juice und Apfelessig. Die Modedesignerin gibt ihr Morgenritual stolz in ihrer Story preis und schreibt unter ein Foto von einer Flasche Apfelessig: "Gleich nach dem Aufwachen ein paar große Löffel auf leeren Magen!"

Victorias megastrikte Diät und ihr tägliches Sporttreiben haben in der Vergangenheit schon oft für Aufsehen gesorgt. So soll sie sich nur von Gemüse und Fisch ernähren, laut ihrem Ehemann David. Dass Victoria das Gemüse gleich zum Frühstück in Form eines Green Juice verspeist, zeigt sie in ihrer Story. Der Saft wird ihr liebevoll vom Ehemann zubereitet. "Jeden Morgen trinken wir nach dem Apfelessig unseren Green Juice," schreibt die Stilikone und zählt unter den Zutaten dafür auch Spinat, Sellerie und Brokkoli auf.

Aber warum ist Victorias Diät immer wieder Gesprächsstoff? Grund dafür könnten Kommentare über ihr Essverhalten von Freunden wie Rio Ferdinand (45) sein. Dieser verkündete einmal in der australischen Radiosendung "Kyle and Jackie O": "Ich habe sie noch nie etwas essen sehen". Mit ihrer sportlichen Modelfigur steht Victoria immer wieder im Mittelpunkt verschiedener Kritiker, da sie ihre straffe Diät und ihr krasses Work-out-Regime seit Jahren entschlossen einhält. Doch die Designerin scheint die Kritik nicht anzunehmen und postet weiter ihre geliebten Säfte und Gerichte.

