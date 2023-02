Dieses Gericht isst Victoria Beckham täglich seit 25 Jahren!

So strikt gestaltet Victoria Beckham (48) ihre Ernährung! Die Designerin ist bereits seit 1999 mit Ex-Fußballprofi David Beckham (47) verheiratet. Auf Social Media zeigt das Traumpaar, wie glücklich sie noch immer miteinander sind. In den vielen Jahren ihrer Beziehung dürften die beiden wohl einiges miteinander geteilt haben, nicht aber ihre Mahlzeiten! David berichtet: Victoria isst seit 25 Jahren jeden Tag das Gleiche!

In dem Podcast "Ruthie's Table 4" plauderte David mit der Gastgeberin über Fußball, Familie und seine Liebe zum Kochen. Der Vierfach-Papa bezeichnet sich als leidenschaftlichen Genießer und wolle deshalb auch oft sein Essen teilen, um andere probieren zu lassen. Er fügte hinzu: "Ich bin allerdings mit jemandem verheiratet, der seit 25 Jahren immer das Gleiche isst. Seit ich Victoria kenne, isst sie nur gegrillten Fisch mit gedünstetem Gemüse. Nur ganz selten weicht sie davon ab."

David erinnerte sich an eine dieser Ausnahmen zurück: "Das einzige Mal, dass sie etwas von meinem Teller gegessen hat, war, als sie mit Harper schwanger war, und das war einfach unglaublich." Er könne sich zwar nicht mehr an das Gericht erinnern, wisse aber, dass sie es seitdem nicht mehr gegessen hat. Womöglich basiert das Glück der beiden auch darauf, so unterschiedlich zu sein – in einem früheren Interview erzählte er bereits: "Ich bin ordentlich und sie nicht".

Getty Images Victoria und David Beckham, Januar 2001

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham, 2021

Instagram / davidbeckham Victoria, Harper Seven und David Beckham im September 2020

