Löst Kritik von Bianca Censoris Vater Beziehungsstreit aus?

Die Beziehung von Kanye West (46) und Bianca Censori könne aufgrund des heftigen Kommentars ihres Vaters Leo Censori anfangen zu bröckeln! Das berichtet Mirror und beruft sich auf die Einschätzungen der Beziehungsexpertin Louella Alderson. "Es könnte zu Spannungen zwischen Bianca und Kanye führen, wenn sie wegen des öffentlich gemachten Konflikts zwischen ihren Familien in eine unangenehme Lage gebracht werden!", merkt sie an und vermutet weiter: "Bianca hat wahrscheinlich eine Menge Leute, die sich privat und öffentlich um sie sorgen, was sie vielleicht lieber ignoriert."

Andererseits könne die Äußerung von Biancas Vater auch etwas Positives mit sich bringen und das Verhältnis zwischen der 29-Jährigen und dem Rapper sogar stärken – die Worte können nämlich auch Anstoß dazu geben, dass sich beide unausgesprochener Konflikte annehmen und diese klären. "Es kann ein Katalysator für sie sein, ein offenes und ehrliches Gespräch über ihre Beziehung zu führen und über alle Bedenken, die sie diesbezüglich haben", erklärt die Expertin. So oder so sei sie der Annahme, dass der Kommentar Auswirkungen auf das Ehepaar haben wird.

Hintergrund dieser Einschätzung ist ein Vorfall, der sich vor wenigen Tagen ereignete – der Vater des Models bezeichnete seine Tochter nämlich als eine "billige Trophäe" und gab ihrem Ehemann die Schuld daran. Vor allem die ziemlich freizügigen Outfits der Architektin seien ihrem Papa ein besonderer Dorn im Auge. Gegenüber Daily Mail plauderte ein Insider aus, dass Leo den Musiker wohl darauf ansprechen wolle, denn er mache sich Sorgen um die Stiefmutter von North West (10).

Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Anzeige

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de