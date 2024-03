"Zweifel und Bedenken": Emily Miller besorgt um Ungeborenes!

Zu Beginn des Jahres überraschten die beiden Finger weg!-Bekanntheiten Emily Faye Miller und Cam Holmes mit einer freudigen Nachricht: Das Duo erwartet Nachwuchs! Aufgrund der schmerzhaften Erfahrung einer Fehlgeburt vor rund zwei Jahren hatte der positive Schwangerschaftstest jedoch nicht nur für Glücksgefühle gesorgt. Wie The Sun berichtet, habe sich das Paar zu Beginn auch große Sorgen gemacht. "Am Anfang hatten wir Zweifel und Bedenken", gesteht Emily. Es habe auch Momente gegeben, in denen sich die Reality-Berühmtheit gefragt habe, ob sie noch schwanger sei.

Im Jahr 2022 hatte die Brünette ihr ungeborenes Kind aufgrund einer Eileiterschwangerschaft verloren. Wie es das Schicksal aber offenbar wollte, wurde sie erneut schwanger. Im Gespräch mit dem Medium offenbaren die werdenden Eltern einige Details über die zweite Schwangerschaft. "Wir waren anfangs sehr besorgt, das ist sicher", äußern sie. Die anfängliche Besorgnis hat sich relativ schnell wieder gelegt. "Zum Glück ist es dieses Mal glattgelaufen. Wir haben einen frühen Schwangerschaftstest in der siebten Woche gemacht und als wir dann die Entwarnung erhielten und feststellten, dass alles perfekt und gesund war, konnten wir uns entspannen", berichtet die Britin.

Das heutige Paar hatte sich damals bei dem Netflix-Format "Finger weg!" kennen und lieben gelernt. Obwohl am Anfang der Staffel wohl niemand damit gerechnet hätte, wurde es bei den Turteltauben nach der Kuppelshow schon nach kurzer Zeit richtig ernst. Im Jahr 2021 zogen sie in ihre erste gemeinsame Wohnung. Die Fans waren von der Entwicklung der Romanze hin und weg. "Ist das eure neue Wohnung? Gratulation! Ich kann die nächsten Kapitel kaum erwarten", hieß es beispielsweise in einem Kommentar auf Instagram.

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und Cam Holmes im Januar 2024

Netflix Emily und Cam bei "Finger weg!"

