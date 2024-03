Erwischt: Will Jaden Smith hier etwa einen Joint rauchen?

Trägt Jaden Smith (25) hier etwa verbotene Substanzen mit sich herum? Der Sohn von Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) feiert am Dienstag auf der Louis Vuitton Afterparty in Paris. Um drei Uhr morgens wird er beim Verlassen des Nobelrestaurants Maxim's fotografiert. Wie Daily Mail berichtet, wird der Blick von seinem schwarzen Outfit aber schnell abgelenkt: In seiner Hand blitzt nämlich eine gerollte Zigarette hervor, die bei genauerem Hinschauen einem Joint verblüffend ähnlich sieht. Ob es sich wirklich um Marihuana handelt, ist unklar. Aber besonders schlau wäre der Konsum auf offener Straße nicht, denn die Droge ist in Frankreich nicht legalisiert.

Ganz neu ist der Konsum für Jaden wohl nicht. Denn immerhin plauderte er schon vor einigen Jahren offen über seine Testphase mit psychedelischen Pilzen. Er sehe in der Droge aber kein Problem, sondern eine Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern. "Ich glaube, dass Pilze uns helfen können, unser Bewusstsein zu erweitern", meinte er im Gespräch mit dem Magazin Mr Porter. Er nutze seine Erfahrungen sogar für Konzepte seiner Modemarke MSFTSrep. Die Kollektion von 2022 sei von einem Trip inspiriert: "Wir machen uns bestimmte visuelle Anzeichen zunutze, die auftreten, wenn man auf Pilzen ist. Dinge bewegen sich leicht."

Was wohl Jadens Mama und Papa zu seinem Umgang mit Drogen sagen? Bis vor ein paar Jahren hatten Will und Jada ihre Augen ganz genau auf das gerichtet, was ihr Sohn zu sich genommen hatte. Denn als der Schauspieler zu einem veganen Lebensstil gewechselt hatte, hatten die Hollywoodstars wohl eine ungesunde Entwicklung festgestellt. "Will und ich hielten eine Art Intervention für Jaden, weil er jetzt vegan ist, aber wir festgestellt haben, dass er nicht genug Proteine bekommt", erzählte Jada in der Show "Red Table Talk".

MrPorter.com Jaden Smith für seine neue Kollektion von MSFTSrep

Getty Images Jada Pinkett, Will, Willow und Jaden Smith im November 2021

