Wilde "Let's Dance"-Probe? Gabriel reißt Malika Haare aus!

Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) fassen sich im Training für Let's Dance wohl nicht gerade mit Samthandschuhen an! Bereits in den ersten beiden Sendungen kann der Sohn von Angelo Kelly (42) die Juroren und auch die Zuschauer von sich überzeugen – in der Kennenlernshow ergatterte der Musiker sogar die begehrte Wildcard. Bei der Probe für die kommende Folge geht es Gabriel aber wohl etwas zu hart an: Er reißt der Profitänzerin Haare aus! In der Story des offiziellen Instagram-Accounts hält Malika einige Strähnen in den Händen. "Der liebe Gabriel hat mir einfach Haare ausgerissen", lacht die Sportlerin. Ihr Schützling entschuldigt sich. "Und jetzt habe ich mich einmal getraut und ihr direkt das schöne Haar abgerissen", äußert er sich geknickt.

"Heute war wirklich ein sehr körperlich anstrengender Tag, aber ich habe wieder megaviel dazugelernt", erklärt der Promi-Spross im Anschluss an seinen wilden Trainingstag auf seinem Account. Auch ein Nickerchen habe er halten dürfen – zumindest für eine kurze Zeit. "Das brauchte ich wirklich dringend, aber Malika hat mich nach 15 oder 20 Minuten aufgeweckt. Sie war sehr gütig mit mir, aber sie meinte: 'Gabriel, du musst aufstehen', und ich war so: 'Nein, ich will noch weiter schlafen'", berichtet Gabriel. Letztendlich habe er jedoch eingelenkt und schwärmt von seiner Trainerin sowie von der Show an sich: "Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so packt."

Offenbar weiß Malika auch ganz genau, wie sie den Tanzneuling bei Laune hält. "Malika, die gibt mir Schokolade, ist streng, aber auch lieb – das ist einfach alles. Das ist super", erklärte Gabriel in einem Interview mit RTL. Trotz seines großen Erfolgs bei "Let's Dance" beteuert er, dass er zuvor noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen sei. "Nein, wirklich. Ich habe erst zwei Wochen vorher angefangen", stellt der 22-Jährige klar.

Instagram / letsdance Malika Dzumaev, Profitänzerin

Getty Images Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

