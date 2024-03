Aus diesem Grund gab Bachelor Sebastian Freya keine Rose

Wie traf er die Entscheidung? Am Mittwoch stand bei "Die Bachelors" wieder eine Nacht der Rosen an. Sebastian Klaus hatte die Qual der Wahl zwischen Freya Stapperfenne und Kim Komnenić. Schlussendlich gab der Hamburger Zweiterer seine letzte Rose – aber warum? Gegenüber Promiflash erklärt er: "Ich war mir bis zum Schluss sehr unsicher, ob ich mich für Freya oder Kim entscheiden sollte." Er habe jedoch etwas mehr "Potenzial" für eine Beziehung mit Kim gesehen, weswegen er die 25-Jährige nach Hause schickte. "Also, eine Entscheidung für eine Frau und nicht gegen eine", macht der Junggeselle im Interview deutlich.

Eine solche Wahl zu treffen, ist nicht einfach. Sebastian hat sich vor den Dreamdates deshalb Rat bei seinen Liebsten geholt. "Die Meinung meiner Familie ist mir schon wichtig", erklärt der 35-Jährige gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Deswegen war es umso schöner, dass sie mir bei allen vier ein sehr gutes Gefühl gegeben haben und es egal wäre, wen ich davon mit nach Hause genommen hätte." Zu den Dreamdates hat er neben Kim auch Eva Thümling (28) und Larissa Katharina eingeladen.

Sebastians Mutter Sandra und sein Bruder Philipp durften die vier Frauen in der vergangenen Folge von "Die Bachelors" schon kennenlernen. "Bei Eva hätte ich ein bisschen die Befürchtung, dass sie ihn nicht genug mitziehen kann", resümierte Sandra nach ihrem Treffen. Bei Larissa hatte sie direkt ein gutes Gefühl – die Versicherungskauffrau sei ihre Favoritin: "Sie strahlt für mich das aus, was ich mag. Weil sie mir sehr ähnlich ist, vom Naturell her."

RTL Freya bei "Die Bachelors"

RTL Sebastians Mutter Sandra und Larissa bei "Die Bachelors"

