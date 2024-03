Echter Gentleman? GNTM-Armin trägt beim Einzug Janas Koffer

Er legt sich ins Zeug. Bei Germany's Next Topmodel kämpfen in dieser Woche wieder zahlreiche Nachwuchsmodels um den Verbleib in der Show. Doch ging die 19. Staffel in diesem Jahr mit einer besonderen Änderung an den Start: Erstmals castet Heidi Klum (50) auch Männer. Natürlich sorgte das bereits für Gesprächsstoff – denn zwischen zwei Kandidaten scheinen bereits erste Funken zu sprühen. Das zeigt sich auch in der aktuellen Folge: Armin gibt sich für Mitstreiterin Jana als echter Gentleman.

Beim Einzug in das neue Topmodel-Domizil auf Teneriffa gibt es neben Streitereien um die Zimmeraufteilung auch die weniger dramatischen Momente. Denn offenbar scheint Armin ein ganz besonderes Auge auf die hübsche Brünette Jana geworfen zu haben. Bevor diese ihren Koffer überhaupt greifen kann, ist er schon an Ort und Stelle. "Jana, ich helfe dir", meint er, woraufhin diese nur mit "Da sage ich nicht nein" entgegnet. Ganz Gentlemanlike schnappt er sich also kurzerhand den Koffer der 24-Jährigen und trägt diesen bis in ihr Zimmer.

Während sich der 27-Jährige beim Villa-Einzug von seiner besten Seite zeigt, scheinen die Fans im Netz weiterhin nur wenig begeistert von ihm zu sein. "Er denkt auch, er liest ein Theaterstück vor oder so" oder auch "Wieso kriegt Armin so viel Sendezeit?" sind nur einige der kritischen Kommentare auf X. Ein anderer User sieht sogar ganz klare Parallelen zu einer GNTM-Ikone: "Armin nervt mehr als Honey."

Anzeige

Instagram / arminrsch Armin Rausch, GNTM-Kandidat

Anzeige

Instagram / jana__wetzel Jana Wetzel, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de