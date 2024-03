Komplette Villa: So luxuriös haust Taylor Swift in Singapur!

Sie lässt es sich gut gehen. Taylor Swift (34) ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Mit ihrer "Eras"-Tour konnte sie nicht nur Mega-Summen einnehmen, sondern auch schon den ein oder anderen Rekord knacken. Im Rahmen ihrer aufwendigen Bühnenshows macht TayTay aktuell für einige Konzerte Halt in Asien. Und um sich von diesen ausreichend erholen zu können, soll sie auch ganz besonders tief in die Taschen gegriffen haben. So luxuriös ist Taylors Singapur-Villa.

Wie unter anderem Page Six berichtet, soll die 34-Jährige während ihrer Konzertreihe in Asien in einer Villa der absoluten Extraklasse unterkommen. Die aus den 1880er-Jahren stammende Behausung ist Teil des Capella Resorts und unter dem Namen Colonial Manor bekannt. Bilder zeigen, dass diese neben insgesamt drei Schlafzimmern auch über einen privaten Pool und einen wunderschönen Regenwald verfügt. Doch soll sich Taylor die Entspannung pur auch ordentlich kosten lassen: Satte 14.000 US-Dollar (ungefähr 12.800 Euro) die Nacht blättert der Popstar laut US-Medien für den ganzen Spaß hin.

Der Grund für die besonders große Unterkunft der Sängerin scheint bereits bekannt zu sein. Denn erst vor Kurzem berichtete Sportjournalist Tom Withers, dass sich Freund Travis Kelce (34) schon bald zu seiner Liebsten nach Asien gesellen wird. "Für alle Swifties: Travis Kelce ist auf dem Weg nach Singapur", schrieb er auf X.

Taylor Swift, Musikerin

Footballer Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

