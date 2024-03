Marvel floppt kolossal: Chris Evans weiß, woran es liegt!

Das einstige Superhelden-Imperium Marvel hat aktuell keinen guten Stand. Nach "Avengers: Endgame" 2019 brachte kein Film mehr einen Mega-Erfolg. Es scheint, als sei das Publikum der Helden ein wenig überdrüssig. Chris Evans (42) war als Captain America Teil der großen Avengers-Ära und glaubt zu wissen, was das Problem im Hause Marvel ist. "Das sind große, gigantische Filme. Es gibt jede Menge Köche in der Küche", findet der Schauspieler laut Deadline auf der Emerald City Comic Con und fügt hinzu: "Der empirische Beweis ist folgender: Es ist nicht einfach, sie zu machen. Wenn es einfach wäre, gäbe es deutlich mehr gute Filme." Heißt das, Marvel verbaue zu viele Ideen in seinen Filmen?

Zumindest meint Chris, das sei nichts Ungewöhnliches. Er wolle niemanden kritisieren, auch er sei schon Teil von Kino-Flops gewesen. Und manche Filme verdienen mehr Anerkennung, als sie bekommen. Dem schließt sich sicher auch "The Batman"-Darsteller Paul Dano (39) an. Denn auch er glaubt, dass das Zeitalter der Superhelden noch nicht vorbei ist. "Hoffentlich haucht jemand aus dieser Entwicklung heraus Superheldenfilmen neues Leben ein oder etwas anderes entsteht daraus, das nichts mit Helden zu tun hat. Ich bin mir sicher, dass noch einige gute Filme erscheinen werden", meint der Schauspieler im Independent-Interview.

Zuletzt feierte der Marvel-Streifen "Madame Web" Kinopremiere. Mit Dakota Johnson (34) und Sydney Sweeney (26) in den Hauptrollen versprach das Projekt Frauenpower und jede Menge Action in einem. Doch der Start ging wohl eher nach hinten los: Um den Valentinstag herum spielte der Film laut Hollywood Reporter rund 48 Millionen Euro ein. Bei Produktionskosten von etwa 92 Millionen Euro ist das ein maues Ergebnis. Die Kritiken untermauern den Flop – auf Rotten Tomatoes gab es gerade einmal eine Bewertung von 13 Prozent.

