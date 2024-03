Prinz Harry besucht London trotz des verlorenen Prozesses!

Nur wenige Tage ist es her, dass Prinz Harry (39) vor Gericht kämpfte, weil er in der Vergangenheit nicht das gleiche Maß an Sicherheitsvorkehrungen bekommen hatte wie seine Familie. Er verlor den Prozess. Doch das hält ihn offenbar nicht davon ab, nach Großbritannien zurückzukommen. Berichten von The Mirror zufolge soll der jüngere Sohn von König Charles (75) schon im Mai wieder in London sein. Und zwar wegen eines Gottesdienstes anlässlich der Invictus Games. Security wird er dann sicher bekommen, aber wie groß das Sicherheitsaufgebot sein wird, ist aktuell nur schwer abzuschätzen.

Im Moment steht es sogar im Raum, dass Großbritannien die Invictus Games in den kommenden Jahren ausrichten könnte. Die Regierung soll ein Angebot abgegeben haben: Es wurden wohl rund 30 Millionen Euro geboten, um Birmingham als Austragungsort für 2027 festzulegen. Und auch wenn das Verhältnis von Harry zur Königsfamilie noch angespannt ist, sollen sie die Invictus Games nach wie vor befürworten. "Wir wissen, dass die Spiele immer die Unterstützung der restlichen königlichen Familie hatten", betonte ein Insider gegenüber Express.

Harrys Prozess gegen das britische Beschlussgremium Ravec war in den vergangenen Wochen durch die Medien gegangen. Der 39-Jährige hatte geklagt, weil Ravec festgesetzt hatte, dass er als nicht arbeitender Royal auch nicht den vollumfänglichen Polizeischutz bekommen könne. Ende Februar lehnte ein Gericht seinen Antrag ab. Doch damit nicht genug: Das Ganze könnte ihn auch einiges kosten, denn er wird wohl für die Gerichtskosten aufkommen müssen. Die werden sich voraussichtlich auf rund 465.000 Euro belaufen. Hinzu kommen noch Anwaltskosten, sodass Harry am Ende vermutlich rund eine Million Euro zahlen muss.

