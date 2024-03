Vor Halbfinale: Hat Bachelor Sebastian schon eine Tendenz?

Bald steht die letzte Nacht der Rosen bei Die Bachelors an! Wie Sebastian Klaus gegenüber Promiflash verrät, hatte er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten schon eine Vorstellung davon, für welche der drei Frauen er sich letztendlich entscheiden würde. "Man hat eine Tendenz hat man über den gesamten Verlauf der Staffel. Ob diese immer gleich bleibt, wäre die richtige Frage", erklärt der Hamburger und fügt hinzu: "Das kann ich mit 'Nein' beantworten. Also 'Ja', eine Tendenz hatte ich. War es immer die gleiche, 'Nein.'" An welche seiner drei Auserwählten – Kim, Eva (28) oder Larissa – er kurz vom Halbfinale gedacht hat, gibt der Junggeselle nicht preis.

Nun stehen die Dreamdates an, bei denen der 35-Jährige noch mal die Chance hat, die Mädels intensiver kennenzulernen. "Zu diesem Zeitpunkt habe ich viel nachgedacht und überlegt, was die Dreamdates in mir noch verändern können", erinnert sich Sebastian im Interview mit Promiflash. Dass er kurz vor der Entscheidung stand, scheint ihn ziemlich aufgewühlt zu haben: "Ich war emotional schon hin- und hergerissen, weil ich alle drei auf ihre individuelle Art, die sie nun mal haben, gerne hatte."

Mit Kandidatin Eva hat der Salesmanager schon sehr romantische Momente verbracht und sogar schon Küsse ausgetauscht. Bei der Architektur-Studentin scheinen sich da auch schon ein paar Gefühle breitgemacht zu haben. "In diesem klitzekleinen Moment, den nur wir beide geteilt haben, hat sicherlich der ein oder andere Schmetterling seinen Weg in meinen Bauch gefunden", verriet sie zuvor gegenüber Promiflash. Die Zeit mit Sebastian sei "wunderschön" und "perfekt" für sie gewesen. Ob sie zu dem Zeitpunkt wohl die geheime Favoritin des Bachelors gewesen ist?

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

RTL Eva und Sebastian, "Die Bachelors"

