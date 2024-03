"Nicht bereit": Oliver Pocher will erst mal Single bleiben!

War ihm das alles etwa zu viel? Seit der Trennung von Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) befindet sich Oliver Pocher (46) im Gefühlschaos. Immer wieder stichelt der Comedian gegen die angeblichen Flirtpartner seiner Ex und thematisiert seinen Liebeskummer in seinen Shows. Und damit wird wohl auch erst mal nicht Schluss sein, denn das Liebes-Wirrwarr hat ihn ordentlich mitgenommen. Olli gesteht, dass er in nächster Zeit lieber Single bleiben möchte!

In der aktuellen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählt Olli seiner Podcast-Partnerin und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) von seinen vergangenen Auftritten im Osten Deutschlands. Dort sollen sich die Frauen ganz schön für den Comedian zurechtgemacht haben. Ob denn jemand für ihn dabei gewesen wäre, möchte Sandy wissen. Darauf geht der Moderator gar nicht erst ein. "Ich fühle mich nicht bereit für eine neue Liebe", gibt er daraufhin zu. Im ernsten Ton fügt der Komiker hinzu: "Ich habe genug damit zu tun, die alte Liebe aufzuarbeiten."

Während des Podcasts offenbart Sandy, dass sich sogar schon Frauen bei ihr für ihren Ex-Mann Olli beworben hätten. "Da waren tolle Frauen dabei", meint die Blondine. Welche Eigenschaften müsste denn eine potenzielle Partnerin für den Comedian mitbringen? Dazu hält er sich weitestgehend bedeckt. Der 46-Jährige verrät nur, dass sie eine gewisse Grundintelligenz mitbringen müsste, um seinen Humor zu verstehen.

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

