Süße Ehrung: Paris Hilton benannte Tochter London nach Oma!

Paris Hilton (43) gedenkt ihrer Großmutter auf eine ganz besondere Art: Ihre Tochter trägt nämlich den Namen der Verstorbenen! Das verrät die Beauty in einem aktuellen Beitrag auf Instagram. "Der zweite Vorname meines kleinen Mädchens London ist Marilyn – zu Ehren meiner wunderschönen Oma!", enthüllt sie voller Stolz und fügt hinzu: "Ich habe ein Stück von ihr in meinem Herzen getragen, seit sie gestorben ist und jetzt fühlt es sich an, als hätte ich einen Teil von ihr in meiner Kleinen!" Dazu veröffentlicht sie mehrere Schnappschüsse, auf denen zuckersüße Erinnerungen mit ihrer Großmutter festgehalten wurden.

Auf den insgesamt zehn Fotos, die Paris auf der besagten Plattform teilt, sind beispielsweise Momente aus der Kindheit der Hotelerbin zu sehen – darunter unter anderem ein Bild der 43-Jährigen als Baby neben ihrer Oma vor einer rosafarbenen Herztorte. Eine weitere Erinnerung zeigt die Unternehmerin im Kindesalter, während sie an der Seite ihrer Großmutter in die Kamera lächelt oder ein pompöses Prinzessinnenkleidchen trägt. Dazu präsentiert Paris eine ganze Reihe an Schnappschüssen, auf denen nicht nur Marilyn abgelichtet wurde, sondern auch ihr Großvater Barron Hilton – seinen Namen hält sie ebenfalls als Zweitnamen ihres Sohnes Phoenix Barron Hilton Reum (1) in Ehren.

Über den ersten Namen ihrer kleinen London war sich Paris bereits vor der Geburt ihrer Tochter bewusst. Nur wenige Monate, nachdem ihr Sohn auf die Welt gekommen war, plauderte die US-Amerikanerin nämlich aus, dass sie sich auch ein Töchterchen wünsche – und das sollte den Namen ihrer Lieblingsstadt tragen! In einem TalkShopLive-Stream merkte die zweifache Mutter an: "Ich freue mich sehr darauf, dass Phoenix eines Tages eine kleine Schwester namens London haben wird!"

Instagram / parishilton Paris Hilton als Kind mit ihrer Oma Marilyn

Instagram / parishilton Outfit von Paris Hiltons Tochter

