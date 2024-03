Gabriel Kellys Freundin sicher: Er gewinnt "Let's Dance"!

Gabriel Kelly (22) gilt aktuell als einer der Favoriten der diesjährigen Let's Dance-Staffel. Der Musiker hatte in der Kennenlernshow sogar die Wildcard gewinnen können und landete auch in der darauffolgenden Woche auf dem ersten Platz des Jury-Rankings. Vergangenen Freitag sackte der Promi-Spross allerdings nur 17 Punkte ein – bloß die fünfthöchste Punktzahl des Abends. Gabriels Freundin Leoni glaubt trotzdem an einen Sieg ihres Liebsten, wie sie gegenüber RTL ausplaudert: "Wenn er sich das vornimmt, dann ist er da auch ganz dabei und gibt alles. Er scheut keine Anstrengung und deshalb bin ich da sehr optimistisch."

Aber selbst wenn ihr Partner am Ende nicht den Pott mit nach Hause nimmt, freut sich die Musikerin darüber, dass Gabriel eine neue Leidenschaft für sich entdeckt hat. "Er hat im Tanzen einfach eine neue Form seiner Begeisterung gefunden, um seiner Leidenschaft für die Musik Ausdruck zu geben", schwärmt Leoni stolz.

Vergangene Woche plauderte der Sohn von Angelo Kelly (42) bereits darüber, was hinter seinem Erfolg stecke: seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33)! "Malika, die gibt mir Schokolade, ist streng, aber auch lieb – das ist einfach alles. Das ist super", berichtete er glücklich gegenüber dem Sender. Tanzerfahrung habe er zuvor nicht gehabt – Gabriel habe erst zwei Wochen vor der Kennenlernshow damit angefangen.

Anzeige

Getty Images Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de