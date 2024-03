Ist "Let's Dance" für Ann-Kathrin härter als "7 vs. Wild"?

Ann-Kathrin Bendixen war Teil der vergangenen Ausgabe von 7 vs. Wild und kämpfte in der Wildnis um das blanke Überleben. Nun stellt die Influencerin bei Let's Dance ihr Tanztalent auf die Probe. Was stellt für die Weltenbummlerin die größere Herausforderung dar? Tatsächlich die beliebte Tanzshow! "Das ist so viel härter", äußert sie sich im Interview mit RTL und das habe einen ganz bestimmten Grund. "Das ist das größte Abenteuer, was ich jemals erlebt habe, weil ich so krass aus meiner Komfortzone rausgehe!", erklärt Ann-Kathrin.

Diese Meinung hatte auch Knossi (37) vertreten, der im vergangenen Jahr um den Titel des Dancing Stars getanzt hatte. "Ja, ja, ‘7 vs. Wild’, schickt mich auf eine Insel, gerne auch zwei Wochen, ganz alleine ohne Handy, ohne Essen und Trinken. Das ist viel einfacher als das hier", hatte der Streamer im Interview mit Promiflash im Anschluss an eine "Let's Dance"-Show verraten und noch hinzugefügt: "Jeden Tag seinen inneren Schweinehund zu überwinden und dann hier jede Woche aufzutreten. Immer mit wirklich so viel Angst. Mit einer Bremsspur in der Hose kommst du hier hoch."

Auch Knossi war in diesem Jahr erneut Teil von "7 vs. Wild". Dieses Mal ging es für die Teilnehmer nach , und sie traten in Teams an. Während sich Ann-Kathrin mit der Wildcard-Teilnehmerin Hannah Assil zusammentat, bildete der Entertainer ein Duo mit Sascha Huber (31). Beide Teams überstanden die 14 Tage in der Wildnis und gingen als Sieger aus der Staffel hervor.



Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen bei "7 vs. Wild"

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de