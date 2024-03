Prinz Harrys Memoiren sind für zwei Buchpreise nominiert!

Im vergangenen Jahr sorgte Prinz Harry (39) mit der Veröffentlichung seiner Memoiren "Reserve" für so einige Schlagzeilen. Obwohl der Royal damit einen ziemlichen Keil zwischen sich und seine Familie trieb, wurde das Buch zu einem wahren Kassenschlager. Nun kann der Schmöker sogar noch weiter abräumen: Er ist in zwei Kategorien der British Book Awards nominiert, wie The Sun berichtet. Chancen auf einen Literaturpreis hat die Autobiografie in den Kategorien Sachbuch: Erzählung und Audio-Sachbuch. Die Begründung für diese Chancen lautet, dass sich bislang noch kein Buch schneller verkauft habe als "Reserve".

"'Reserve' ist eine außergewöhnliche Wahl für einen Award, aber es hat sich sehr gut verkauft. Der Grund dafür, dass es gute Chancen haben könnte, liegt an dem Ghostwriter, der viel Talent hat", äußert sich der Königshaus-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber dem Magazin. Er erklärt weiter: "Wenn es darum geht, Bücher zu verkaufen, könnte es Awards gewinnen, da es übel, unbedacht und gut genug geschrieben war, um ein Publikum abzuholen."

Harrys Familie ist über die ganzen Enthüllungen allerdings weitaus weniger erfreut. Wie Royal-Experte Tom Quinn gegenüber Express ausplauderte, soll König Charles III. (75) noch immer "ziemlich wütend" auf seinen jüngsten Sohn sein, weil er seine "Probleme der Öffentlichkeit dargelegt habe".

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

