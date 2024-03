Kommt das Baby heute? Louisa Jindaoui ist im Krankenhaus!

Louisa (24) und Nader Jindaouis (27) zweites Baby könnte offenbar jeden Moment auf die Welt zu kommen! Das deutet das Paar jetzt auf Instagram an. Auf besagter Plattform veröffentlicht der Sportler ein Bild, auf dem er die Hand seiner Liebsten hält, die in einem Krankenhausbett liegt. "Betet für sie. Es geht los!", kommentiert er die Aufnahme mit einem roten Herzchen. Kurz darauf postet der Fußballer einen kurzen Clip, in dem er sehr nachdenklich und nervös aussieht, während er auf den Nachwuchs wartet.

Bereits am vorherigen Tag platzte die Fruchtblase der Schwangeren und das Paar machte sich auf den Weg ins Krankenhaus. "Wir wurden wieder nach Hause geschickt", schrieb der Fußballer jedoch und fügte hinzu: "Wir sollen jetzt viel spazieren gehen, bis Louisa merkt, dass es richtig losgeht!" Wenige Stunden später wurde es allem Anschein nach ernst für die beiden und der 27-Jährige meldete sich zurück auf Social Media bei seinen Followern. Diese hielt er nämlich fleißig auf dem Laufenden, was die bevorstehende Geburt seines Kindes betrifft und zeigte unter anderem einen weiteren Schnappschuss, auf dem er im Wartebereich des Krankenhauses zu sehen war.

Louisas Schwangerschaft scheint aber vor allem in den vergangenen Wochen nicht immer ganz leicht für die Influencerin gewesen zu sein. Auf Social Media verriet sie gegenüber ihren Fans zuletzt: "Ich muss ehrlich sein, die letzten Tage gerade sind sehr schwer und anstrengend für mich..." Während dieser kräftezehrenden Zeit stand ihr vor allem ihr Ehemann stets zur Seite. Dieser ist die große Jugendliebe der 24-Jährigen. Die beiden gaben sich bereits vor rund fünf Jahren das Jawort. Circa zwei Jahre später begrüßten die zwei dann ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt: ihre Tochter Imani!

Instagram / naderjindaoui Louisa Jindaoui und Nader Jindaoui, März 2024

Instagram / linlouuu Nader, Coco, Imani und Louisa Jindaoui im Oktober 2023

