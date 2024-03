Selten: Olivia Munn und John Mulaney sind zu zweit auf Party

Es ist ein ungewohnter Anblick! Olivia Munn (43) und John Mulaney (41) sind seit 2021 offiziell ein Paar. Wenige Monate später verkündeten die Schauspieler, dass sie Eltern werden. Obwohl ihre Beziehung kein Geheimnis ist, zeigten sich die Hollywoodstars bisher nur einmal auf dem Red Carpet. Am Wochenende war es Zeit für eine Ausnahme: John und seine Liebste besuchten eine Party von Giorgio Armani (89), die im Vorfeld der Oscars stattgefunden hatte. Auf den Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, posieren Olivia und John Seite an Seite und wirken total happy.

Der 41-Jährige trug einen schlichten schwarzen Smoking und ein weißes Hemd. Bei der Wahl seiner Schuhe hielt John sich ebenfalls leger und entschied sich für eine schwarze Variante aus Leder. Olivia glänzte in einem rosafarbenen Satin-Overall, über den sie einen weißen, eleganten Mantel trug. Ihr großes Debüt am roten Teppich gaben die zwei im Januar dieses Jahres: Die Turteltauben zeigten sich in Los Angeles bei der Verleihung der Governors Awards, was ihr erster offizieller Auftritt als Paar war.

Im Netz zeigen sich Olivia und ihr Partner um einiges öfter verliebt und verschmust. Anlässlich des Geburtstages der 43-Jährigen widmete John im vergangenen Juli süße Worte an seine Freundin. In seiner Instagram-Story schrieb er zu einem Familienfoto: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Mädchen. Vielen Dank für ein weiteres Jahr, in dem wir wie Dummköpfe lachen, wie Teenager erziehen und ständig nach deiner Brille suchen." Sichtlich gerührt von Johns Liebeserklärung, bedankte Olivia sich für die Glückwünsche.

ActionPress / affinitypicture / BACKGRID Olivia Munn bei der Pre-Oscar-Party von Giorgio Armani, März 2024

Instagram / johnmulaney John Mulaney und Olivia Munn mit ihrem Sohn, 2023

