Prinzessin Kates erstes Foto nach OP sorgt für Fake-Gerüchte

Endlich ist es so weit: Es gibt die ersten Aufnahmen von Prinzessin Kate (42)! Die Ehefrau von Prinz William (41) hatte sich nach ihrer Bauch-OP im Januar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sollte bis Ostern keine beruflichen Termine wahrnehmen. Vor wenigen Tagen wurde sie bereits von Paparazzi erwischt, am Frauentag folgte dann die Veröffentlichung ungesehener, aber älterer Bilder. Am britischen Muttertag teilte der Kensington Palast auf Instagram dann das erste aktuelle Foto der Royal-Lady, auf dem sie mit ihren Kindern glücklich in die Kamera lächelt. Doch ist der Schnappschuss wirklich echt oder wurde da nachgeholfen?

