Glitzer und Glamour: Das waren die schönsten Oscar-Looks!

Die Promis haben modetechnisch mal wieder alles rausgeholt! Am Sonntag wurden in Los Angeles die Oscars verliehen – und für die wohl wichtigste Preisverleihung der Filmbranche schmissen sich die Hollywoodstars in die glamourösesten Outfits. Zendaya, Margot Robbie (33) und Florence Pugh (28) setzten beispielsweise auf funkelnde Kleider. Die Männer wählten hingegen eher schlichtere Looks. Promiflash hat für euch die schönsten Styles des Abends im Video zusammengefasst!

