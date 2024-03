Nach "I'm Just Ken": Startet Ryan Gosling als Sänger durch?

Ryan Goslings (43) Hit "I'm Just Ken" schoss im Juli 2023 mit dem Film Barbie durch die Decke. Das Lied wurde laut The Standard bisher über 100 Millionen Mal gestreamt. Bei den diesjährigen Oscars heimste das Stück sogar eine Nominierung in der Kategorie "Bester Song" ein. Wie The Sun berichtet, soll nun sogar ein großes Label auf den Ken-Darsteller zugekommen sein und ihm ein Angebot für eine Musikkarriere unterbreitet haben. "Ryan ist ein Hauptgewinn. Er hat die Stimme, das Aussehen und ist beliebt", meint PR-Agentin Kat Bawden von DediKATed PR gegenüber der Zeitschrift.

Kat sehe es als selbstverständlich an, dass Ryan seine Karriere im Musikbusiness weiter verfolgen sollte. "Aufgrund des Erfolgs von Barbie und dem zugehörigen Soundtrack sollte es die logische Konsequenz sein, dass ein Label ihm einen Vertrag anbietet", verdeutlicht sie. Mark Ronson (48), Co-Schöpfer des Songs, äußerte bereits im Januar gegenüber Variety Interesse an weiterer Zusammenarbeit und er sei "sehr beeindruckt" von Ryans Leistung im Studio gewesen.

Ryan performte den Hit bei der diesjährigen Oscar-Verleihung zum ersten Mal und konnte so zeigen, dass ein Bühnenstar in ihm steckt. In einem pinken Anzug startete er seinen Auftritt im Publikum hinter der "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40) und seinen Kolleginnen Margot Robbie (33) und America Ferrera (39). Danach ging es für ihn auf die Bühne, wo er zwischen anderen Ken-Darstellern des Films wie Ncuti Gatwa (31), Simu Liu (34) und Kingsley Ben-Adir weitersang – als Überraschungsgast unterstützte ihn der Musiker Slash.

